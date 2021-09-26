Трое детей-пешеходов погибли и 105 получили травмы с начала года в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Трое детей-пешеходов погибли и 105 получили травмы различных степеней тяжести. Такова статистика ДТП с несовершеннолетними в Приангарье. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области.

- Зачастую причиной автоаварий становится неправильное поведение несовершеннолетних вблизи проезжих частей, - отмечают полицейские.

Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют родителям регулярно повторять правила дорожного движения с детьми. Эти знания помогут ребятам правильно переходить пешеходные переходы, особенно нерегулируемые.

Автолюбителям в свою очередь сотрудники полиции напоминают, что у «зебр» необходимо снижать скорость и быть предельно внимательными, особенно в местах, где есть рядом школы и другие образовательные учреждения.

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