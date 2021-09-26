После гибели воспитанника дома-интерната в реанимобиле в Иркутске проведут проверку Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Министерство здравоохранения и соцзащиты Приангарья проведут проверку после гибели ребенка в машине скорой помощи. Воспитанник одного из иркутских дома-интерната погиб 23 сентября по дороге в больницу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Врачи приехали на вызов в дом-интерната №2 в Иркутске 23 числа, состояние ребенка было оценено ими как критическое, решено было вызвать реанимационную бригаду. Но довезти пациента до больницы медработники не успели.

- В реанимобиле, оснащенном всем необходимым для транспортировки тяжелых пациентов, медики проводили все необходимые реанимационные мероприятия, но спасти мальчика не удалось, - отмечается в минздраве региона. - У ребенка был большой комплекс заболеваний, которые повлияли на неблагоприятный исход.

Накануне в городе уже прошло экстренное совещание с главврачами учреждений, причастных к трагедии, с представителями администрации интерната и других специалистов. В ближайшее время минздрав Приангарья проведет проверку всех причастных. Будут даны заключения о том, правильно ли была осуществлена маршрутизация, все ли проходило по принятым стандартам.

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