В части зданий в двух округах планово проведут отключение отопления в Иркутске 27 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Отключение отопления в Иркутске 27 сентября 2021 запланировано в некоторых домах в двух городских округах – в Правобережном и Октябрьском. Об этом сообщает местный Оператор Теплосети.

- Отключение отопления в Иркутске 27 сентября необходимо для проведения ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийной ситуации, - говорят специалисты. - В Октябрьском округе проведем ремонт тепловой сети по улице Карла Либкнехта, 149. В Правобережном округе - тепловой сети по улице Марата, 38.

В Октябрьском районе отключение отопления в Иркутске 27 сентября 2021 начнется в 9 утра, а вот в части зданий в Правобережном округе тепло пропадет уже этой ночью, прекращение подачи теплоэнергии в планах в 3 часа ночи. Тепла в понедельник не будет в домах по улицам Карла Либкнехта, Трилиссера, Фридриха Энгельса, Свердлова, Марата, Степана Разина, 5-ой Армии и на бульваре Гагарина (см. таблицу).

Отключение отопления в Иркутске 27 сентября 2021: адреса

Отключение отопления в Иркутске 27 сентября 2021: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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