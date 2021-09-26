Мэр Братска снял на камеру лису у здания местного аэропорта. Фото: аккаунт Сергея Сереберенникова в Инстаграм, @sergey_serebrennikov_bratsk

«Провожали гостей из Москвы и встретили в аэропорту лису» - так подписал милое видео с рыжей красавицей мэр города Братска Сергей Серебренников, опубликовавший кадры с животным накануне в своем аккаунте Инстаграм.

- Позирует, - слышится за кадром голос градоначальника.

Плутовка и, правда, встала передними лапами на бордюр и показалась сибирякам во всей красе. Притом, что расстояние до лисицы было всего с десяток шагов. Видео собрало больше 6 тысяч просмотров, а подписчики тут же написали много комментариев: «Москвичам будет, что вспомнить», «Какая прелесть! Хорошо, что не медведь», «Она там как своя уже, постоянно приходит», «Не из боязливых лиса!».

Стоит отметить, что в регионе действительно отметилась тенденция – животные стали чаще выходить к людям, не испытывая страха. Накануне медведь гулял по территории отеля под Иркутском, в августе у частных домов в том же Братске видели косолапого, жители поселка мамоны из-за топтыгина также теряли спокойный сон. Накануне в редакцию аннам прислали видео лисы уже под Ангарском, у кафе возле Одинска. Ситуация эта может быть опасной, ведь по данным Россельхознадзора России, лисы входят в число животных, которые могут быть переносчиками такого заболевания, как бешенство. В Иркутской области таких случаев не зарегистрировано, а вот в соседней Бурятии так бывало, в этом году в Кижингинском районе даже карантин вводили по бешенству. Поэтому лучше близко к ним не приближаться и уж тем более не пытаться погладить.

Животные идут туда, где могут найти еду, где сердобольные сибиряки отломят им ломоть, но для диких животных такое питание – не норма и может привести к болезням.

- Несвойственная пища (булки, сосиски, тушенка, каши и т.п.) ведет к болезням пищеварительного тракта, - рассказал КП-Иркутск специалист. – Также животные привыкают к подачками, а это подавляет охотничьи инстинкты.

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