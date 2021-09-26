Отключение электричества 27 сентября в Иркутске пройдет в трех округах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение электричества 27 сентября в Иркутске запланировано в Ленинском, Правобережном, Свердловском районах. Света в некоторых домах в этих округах не будет от трех до восьми часов. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

- Ограничение электроснабжения необходимо для проведения плановых работ на электросетях, - говорят специалисты. - Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения.

Кстати, в сообщении также говорится, что срок отключения электричества 27 сентября в Иркутске может быть скорректирован из-за метеоусловий или непредвиденных дефектов на оборудовании. В редких случаях ремонт, а значит и отключения могут быть продлены.

Отключение электричества 27 сентября в Иркутске пройдет в зданиях по улицам Красноказачья, МОПРА, Гоголя, Кайская, Никитина, Рылеева, Алябьева, Воровского, Генерала Доватора, Баумана, Толевая, в поселке Мамоны и другие (см.таблицу).

Отключение электричества 27 сентября в Иркутске: адреса

Отключение электричества 27 сентября в Иркутске: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества 27 сентября в Иркутске: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества 27 сентября в Иркутске: адреса. Фото: ИЭСК

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