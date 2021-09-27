Погода в Иркутске: 27 сентября в городе переменная облачность Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 27 сентября. В городе в понедельник переменная облачность, дождя не будет. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- В областном центре дует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, - говорят метеорологи. – Днем воздух в Иркутске прогреется до +7…+9 градусов.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, составляет 719 миллиметров ртутного столба, для сентября это вариант нормы. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 27 сентября также ожидается с переменной облачностью, но местами в Приангарье прольются дожди, где-то даже с мокрым снегом. Ветер дует с северо-запада, северо-востока со скоростью 5-10 м/с, возможны порывы до 13 м/с. Столбики уличных термометров по региону покажут днем +6…+11, однако, если небо закроют облака, температурные показатели будут гораздо ниже -1…+4.

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