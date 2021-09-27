Выборы, фильмы и бой Усика и Джошуа: что искали в Интернете иркутяне Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сибиряки активно следят за событиями на малой Родине, в стране и мире. Чтобы быть в курсе событий, за подробностями иркутяне «идут» в Интернет. Так, на минувшей неделе жителей Иркутской области волновали выборы 2021 (результаты), стрельба в Пермском университете (подробности), а также искали все про киноновинки. Согласно данным Яндекса, особенно пользователей Интернета в Приангарье интересовали фильм Дени Вильнева «Дюна» и киномюзикл «Золушка».

Интересовались также горожане компьютерными играми и боем крымчанина Александра Усика с британцем Энтони Джошуа – чем закончилась схватка супертяжей, читайте здесь.

Читайте также:

Синоптики рассказали, надолго ли в Иркутск вернулась солнечная погода. Прогноз погоды в Иркутске на предстоящую неделю с 27 сентября по 3 октября (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08