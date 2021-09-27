У 108,3 тысяч жителей Иркутской области подтвердился коронавирус с начала пандемии

У 108,3 тысяч жителей Иркутской области подтвердился коронавирус Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Общее число зараженных коронавирусом в Иркутской области с начала пандемии перевалило за отметку 108 тысяч человек. Об этом 27 сентября сообщает оперативный штаб региона.

- Подтвержденных случаев инфицирования 108 307 (+370), в том числе госпитализировано 2123 (+58), выздоровело 97 624 (+308), умерло 4900 (+11), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 439 (+1), - приводит данные оперштаб.

Тем временем, в регионе продолжается вакцинация от инфекции. Первым компонентном привито 635 478 жителей Приангарья, двумя - 553 424 человек. При этом для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы иммунизацию прошли больше миллиона местных жителей, поясняют специалисты.

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