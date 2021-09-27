1,4 тысячи судоводителей оштрафовали в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

1434 судоводителя оштрафованы с начала навигации в Иркутской области. Чаще всего нарушители игнорировали правила перевозки пассажиров - у людей на борту не было при себе спасательных жилетов. Составлено 838 протокола. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- 286 протоколов составлено за нарушение правил плавания в этом году. Наказание, предусмотренное статьей 11.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривает наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или лишение права управления судном на срок от шести месяцев до одного года, - рассказали в ведомстве.

27 человек на водоемах Приангарья были оштрафованы за вождение в нетрезвом видео. За нарушение грозит штраф от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей, либо лишение права управления судном до двух лет. Случаи были выявлены в 10 районах области.

168 протоколов было составлено из-за вождения судов, не прошедших техническое освидетельствование, переоборудованных без соответствующего разрешения или не имеющих бортовых номеров. Размер штрафа за нарушение - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. За передачу управления судном человеку без прав грозит штраф от десяти до пятнадцати тысяч рублей.

Еще 115 жителей Приангарья привлечены к ответственности, так как не имели при себе прав. За это нарушителям пришлось заплатить по 100 рублей.

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