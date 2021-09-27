Депутаты ЗС посетили аварийную школу в Усть-Куте

Перспективы строительства нового здания школы взамен аварийного обсудили депутаты с руководством Усть-Кутского района.

Во время рабочей поездки в Усть-Кут депутаты Законодательного Собрания Иркутской области посетили школу №7, которая расположена в микрорайоне Мостоотряд. Деревянное здание 1977 года постройки находится в аварийном состоянии. В нем обучаются 267 детей. Могло бы быть больше, но родители боятся отпускать детей на уроки в разваливающееся помещение.

Местная администрация разработала проект строительства нового корпуса школы на 352 ребенка. Но нужно включить строительство объекта в областной бюджет.

Спикер ЗС Александр Ведерников порекомендовал администрации подготовить обоснование строительства нового здания, учесть в документе увеличение числа учащихся.

- Нужно объяснить, за счет чего предполагается увеличение численность учеников, - сказал Александр Ведерников. - В целом мы видим, что Мостоотряд - благоприятный микрорайон для жизни в Усть-Куте. Рядом с рекой, живописный, недалеко расположены предприятия, где работают родители школьников. Поэтому стоит подумать о комплексном развитии района.