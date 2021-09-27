Шесть школ Иркутской области закрыли на карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области шесть школ закрыты на карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Однако учебный процесс не прерывается, а проходит в онлайн-режиме. Только за неделю прирост - 23 644 случая заражения. Чаще всего заболевают дети и подростки. Об этом сообщает в личном аккаунте глава Приангарья.

- В минобразования подготовили и разослали в учебные заведения рекомендации по профилактике распространения простудных заболеваний. В первую очередь это - термометрия, и по возможности - масочный режим. Далее - в каждой школе должен быть медработник, - отметил губернатор Иркутской области.

Также Игорь Кобзев отметил, что при большом количестве заболевших необходимо закрывать образовательное учреждение на карантин, не дожидаясь распоряжений вышестоящих органов.

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