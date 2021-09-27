Установлен виновник ДТП в Нижнеилимском районе, в котором погибла 15-летняя девушка Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Прокуратура Нижнеилимского района организовала проверку после ДТП, в котором погибла 15-летняя девушка. Полиция установила личность виновника аварии. Об этом сообщают в пресс-службах региональной прокуратуры, ГУ МВД и СУ СК по Иркутской области.

- Сам автомобилист с места происшествия скрылся, однако на следующий день был установлен сотрудниками уголовного розыска, - рассказали в ведомствах. - Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД.

Напомним, что происшествие произошло 25 сентября. 24-летний водитель автомобиля "Тойота Марк 2" не справился с управлением из-за чего машина перевернулась. В результате ДТП две несовершеннолетних получили травмы и были доставлены в больницу, где 15-летняя девушка скончалась.

По данному факту сотрудниками следственного комитета по Иркутской области было возбуждено уголовное дело. За ходом дела следит прокуратура. Был проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские и автотехническая экспертизы. Мужчина задержан, решается вопрос о его наказании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два смертельных ДТП произошло на трассе под Черемхово. Погибло три человека и один получил травмы. (подробности)

10 человек погибли в ДТП на дорогах Иркутской области за неделю. С 20 по 26 сентября в регионе произошло 47 аварий. (подробности)