Количество коек для COVID-больных увеличат в больницах Иркутской области Фото: ИВАНОВА Диана

Минздрав региона утвердил план по оперативному увеличению коечного фонда на случай резкого прироста зараженных COVID-19. С 29 сентября в регионе увеличат коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Шелеховской районной больнице. С 18 октября развернут дополнительные места для COVID-больных в Иркутской областной клинической больнице. Также готовы к перепрофилированию учреждения Братска, Ангарска и все центральные районные больницы. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- За последнюю неделю практически по всем позициям отмечается рост. Возросло количество положительных ПЦР-тестов. Мы вынуждены снова перепрофилировать коечный фонд. За неделю мы его увеличили на 485 коек. Всего на сегодняшний день оборудовано 2890 коек для лечения пациентов с ковидом в 45 медицинских организациях, - сказал Игорь Кобзев.

Сейчас большую часть пациентов с коронавирусом принимают ковидные госпитали в крупных городах - Иркутске, Ангарске, Шелехове, Братске.

Вместе с этим, в регионе уменьшаются темпы вакцинации, несмотря на то, что прививочные пункты Приангарья обеспечены достаточным запасом вакцины.

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