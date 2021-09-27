В школах с низким уровнем вакцинирования минобр и минздрав Иркутской области проведут разъяснительную работу Фото: Иван ВИСЛОВ

В Иркутской области на карантин из-за ОРВИ закрыто 7 школ и 6 детских садов, в которых занимаются больше тысячи учеников и ста воспитанников. В учебных заведениях продолжают соблюдать обязательные антиковидные меры: соблюдается температурный режим, проводится ежедневная дезинфекция помещений, термометрия, разобщение потоков учащихся, а также запрещены массовые мероприятия. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В регионе вакцинировано более 15 тысяч учителей. С педагогическими коллективами организована разъяснительная работа по вопросам вакцинации, а также о необходимости соблюдения правил личной безопасности и соблюдения режима до и после вакцинации, - отметил Максим Парфёнов.

Министерству образования и минздраву региона поручено составить график посещений школ и детских садов с низким уровнем вакцинирования для проведения разъяснительной работы. Вопрос вакцинации в высших учебных заведениях предложено вынести на ближайшее заседание Совета ректоров.

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