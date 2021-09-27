Долги по зарплате иркутян будут взыскивать судебные приставы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если вам не выплачивают зарплату, можно не обращаться в суд, а сразу идти в государственную инспекцию труда Иркутской области. Долги по зарплате по поручению инспекторов будут взымать судебные приставы. Об этом рассказали в ведомстве.

- За последнее полугодие к нам обратилось свыше 4 тысяч человек, - сообщила заместитель начальника отдела организационной и кадровой работы, надзора и контроля в органах власти Госинспекции труда Иркутской области Наталья Сосновская. - Большинство жаловались на задержку зарплаты, а также на отказ работодателя пересчитывать заработок, начислять районный процента и северные надбавки.

Нарушение можно зафиксировать в контрольно-надзорном органе. Туда необходимо подать обращение, согласие на обработку персональных данных и расчетные листы, которые будут подтверждать факт нарушения. Также можно обратиться в МФЦ, написать на электронную почту или официальный сайт. Согласие необходимо обязательно, так как без него проверка не начнется. Обращения будут рассматриваться 30 дней со дня регистрации.

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