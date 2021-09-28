Погода в Иркутске: 28 сентября в городе ветрено Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 28 сентября обещает быть облачной, но с прояснениями. Также в городе высока вероятность осадков. Сотрудники Иркутского Гидрометцентра сообщают, что преимущественно это будет дождь, но может и снежок пробросить.

- Ветер в областном центре дует северо-западный со скоростью 6-11 м/с, - говорят синоптики. – Днем воздух в Иркутске прогреется до +5…+7 градусов.

Атмосферное давление в столице Приангарья сегодня, по данным Яндекса, в норме, составляет 723 миллиметра ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 28 сентября также предполагает осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер дует с северо-запада и юго-запада со скоростью 5-10 м/с, возможны порывы до 13 м/с. Столбики уличных термометров днем в области покажут от +4…до +9, но при облачности всего +3…-2.

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