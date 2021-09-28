Лодку пропавших рыбаков обнаружили на Байкале спустя 4 дня поисков Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасатели обнаружили моторную лодку пропавших рыбаков спустя 4 дня поисков. Работу осложняла плохая погода. 23 сентября в 20:30 два жителя Байкальска на «Барракуде» вышли из местности Прорва в Бурятии. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Мужчины направлялись в поселок Большое Голоустное Иркутской области. Около 4 часов утра 24 сентября они сообщили родственникам, что направляются к берегу из-за ухудшения погоды. После этого на связь больше не выходили, - рассказали в ведомстве.

Затонувшая лодка была найдена в 2-х километрах от берега в районе села Истомино Кабанского района Республики Бурятия. Родственники пропавших подтвердили, что это именно та лодка, на которой передвигались рыбаки.

Во время поисков спасатели обследовали больше 700 километров акватории озера и береговой линии от местности Прорва до поселка Большое Голоустное. Жителей Байкальска разыскивают 23 спасателя и 12 единиц техники. Сегодня работы приостановлены из-за плохой погоды.

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