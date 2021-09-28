Аэропорт Ербогачена закрыли до 30 сентября Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Внимание, пассажиры, которые планируют перелет в поселок Ербогачен на севере Приангарья. Местный аэропорт закрыли до 30 сентября. Воздушная гавань не будет принимать и выпускать рейсы.

- Причина временного закрытия аэропорта – сложные погодные условия в Ербогачене, - сообщили корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе аэропорта Иркутска.

Добавим, что аэропорт Ербогачена с одной взлетно-посадочной полосой, является основным постоянным транспортным звеном Катангского района. Воздушная гавань может принимать такие самолеты как: Ан-2, Ан-24, Ан-26, Ан-30, а также вертолеты всех типов.

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