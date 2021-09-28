Пьяная тулунчанка без водительских прав устроила погоню с полицейскими Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Тулуне пьяная женщина устроила погоню с полицейскими. Инспекторы ДПС заметили, как «Ниссан Марч» грубо нарушает правила дорожного движения, выезжая на встречку. В ответ на требование остановить иномарку, водитель прибавила скорость и попыталась скрыться. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- После непродолжительной погони нарушителя удалось задержать. За рулем оказалась 33-летняя местная жительница, которая никогда не имела водительского удостоверения. Помимо нее в сало авто находилось еще 4 пассажира.Процедура освидетельствования показала, что она управляла транспортным средством в состоянии опьянения, - рассказали в ведомстве.

За пьяную езду против тулунчанки возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что в этом году женщину уже ловили нетрезвой за рулем автомобиля.

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