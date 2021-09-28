Приставы выселили супругов, которые незаконно заняли чужой дом в Бирюсинске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мужчина переехал жить в Иркутск, оставив дом без присмотра в Бирюсинске. Однако пока его не было в городе, дом заняла семейная пара. Хозяин жилплощади подал заявление в региональный суд. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

- Супружеская пара без согласия владельца дома решила в нем проживать. Добровольно освобождать жилое помещение граждане отказались, - рассказали в ведомстве.

Суд направил исполнительный лист о выселении нарушителей в районное отделение УФССП по Иркутской области. Судебный пристав уведомил супругов о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что если они не съедут сами, то их выселят принудительно .

Супруги не стали спорить с должностным лицом, собрали вещи и покинули незаконно занимаемую жилплощадь. После выселения нежданных гостей, ключи были переданы владельцу.

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