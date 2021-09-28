Спикер ЗС призвал минтранс обратить внимание на состояние школьных маршрутов в Иркутской области.

Депутаты ЗС находятся в рабочей поездке в Усть-Куте. На семинаре с властями северных территорий спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников заявил, что дороги, строительство жилищно-коммунальных и соцобъектов, твердые коммунальные отходы – это проблемные вопросы северных районов.

- Требуется модернизация дорог, мостов. Везде есть школы, где дети учатся в старых зданиях. Между тем, строительство современных школ – дорогостоящий вопрос, поэтому муниципалитетам надо помогать, обеспечивать школьникам и педагогам достойные условия за счет привлечения федеральных средств нацпроектов и государственных программ.

В свою очередь министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов рассказал, что 30% дорог в области приведены в нормативное состояние. На северные территории приходится 28% от всех межмуниципальных дорог.

Александр Ведерников предложил министерству обратить внимание на школьные маршруты. Спикер считает, что в первую очередь должны быть безопасны именно эти дороги, поскольку от этого зависит жизнь и здоровье детей. Необходимо также обновить парк техники для строительства дорог, пересмотреть нормативы содержания магистралей.