375 новых случаев коронавируса подтвердилось в Иркутской области за сутки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Общее число зараженных коронавирусом в Иркутской области с начала пандемии перевалило за отметку 108,5 тысяч человек. Об этом 28 сентября сообщает оперативный штаб региона.

- Подтвержденных случаев инфицирования 108 682 (+375), в том числе госпитализировано 2202 (+79), выздоровело 98 022 (+398), умерло 4911 (+11), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 440 (+1), - приводит данные оперштаб.

Тем временем, в регионе продолжается вакцинация от инфекции. Первым компонентном привито 637 688 жителей Приангарья, двумя - 555 518 человек. При этом для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы иммунизацию прошли больше миллиона местных жителей, поясняют специалисты.

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