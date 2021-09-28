Движение по улице Донской в Иркутске закроют до 2 октября
Фото: Олег УКЛАДОВ
Внимание, автомобилисты Иркутска! В городе четыре дня будет закрыто движение по улице Донской, на участке от улицы Байкальской до улицы Карла Либкнехта. Проезд будет запрещен с 29 сентября до 2 октября. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.
- Это связано с проведением аварийных работ на сетях вблизи дома №7а по улице Донской, - рассказали в ведомстве.
Водителей просят заранее продумывать свой маршрут и быть аккуратными на дорогах.
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