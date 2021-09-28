Движение по улице Донской в Иркутске закроют до 2 октября Фото: Олег УКЛАДОВ

Внимание, автомобилисты Иркутска! В городе четыре дня будет закрыто движение по улице Донской, на участке от улицы Байкальской до улицы Карла Либкнехта. Проезд будет запрещен с 29 сентября до 2 октября. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Это связано с проведением аварийных работ на сетях вблизи дома №7а по улице Донской, - рассказали в ведомстве.

Водителей просят заранее продумывать свой маршрут и быть аккуратными на дорогах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аэропорт Ербогачена закрыли до 30 сентября. Воздушная гавань не принимает рейсы из-за непогоды. (подробности)

Незаконно установленные заборы снесут в Октябрьском округе Иркутска. Затраты на демонтаж лягут на владельцев самовольных построек. (подробности)

Погода в Иркутске: 28 сентября в городе ветрено. «КП» рассказывает о погоде в Иркутске на 28 сентября. (подробности)