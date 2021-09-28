Сирены «Внимание всем!» прозвучат 6 октября в Иркутске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Внимание, горожане! 6 октября с 10.40 до 10.43 часов в Иркутске прозвучат звуковые сирены с передачей сигнала «Внимание всем». Как рассказали в МЧС, сирены прозвучат для проверки, так что иркутян и гостей города просят соблюдать спокойствие и ничего не предпринимать.

Кроме этого, 6 октября в Иркутске пройдут учения по гражданской обороне. Они развернутся в районе железнодорожного моста через реку Иркут, в черте Иркутска. Основные действия будут отрабатываться на участке железной дороги.

- Там, по легенде, на месте аварии грузового поезда, произошедшей в результате военных действий, развернутся аварийно-спасательные работы .- предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Также в районе моста через Иркут развернут посты радиационного и химического наблюдения на предприятиях, пункты выдачи средств индивидуальной защиты, санитарные пункты.

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