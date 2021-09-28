К 1 октября отключат все фонтаны в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске завершается сезон работы фонтанов. Каждый из них выключат к 1 октября. Специалисты приступили к консервации и подготовке оборудования к зиме. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города Иркутска.

- Чтобы оборудование не получило повреждений от низких температур, его необходимо снять и убрать до следующего сезона, - рассказали в администрации.

Специалисты начали опустошать резервуары фонтанов, отключают электро и водоснабжение, а также снимать форсунки и насосы. Подготовку к зиме должны пройти 11 фонтанов, которые работали с 1 мая в этом сезоне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Движение по улице Донской в Иркутске закроют до 2 октября. Там пройдут ремонтные работы. (подробности)

Полицейский из Иркутска помог добраться до больницы женщине, которая едва не родила двойню в пробке. У 35-летней Марии Стародубцевой роды начались на 6 недель раньше срока. (подробности)

1066 семей получили повышенную разовую выплату за первенца в Иркутской области. Молодым родителям выплатили по 25 133 рубля. (подробности)