Погода на 29 сентября в Иркутске: ожидается дождь и мокрый снег Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске обещает быть облачной, но с пояснениями. Также в городе возможны осадки. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- В городе пройдет дождь и мокрый снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, - говорят синоптики. - Ночью температура опустится до – 2 градусов, днем воздух прогреется до +4…+6 градусов.

По Иркутской области практически так же. Днем переменная облачность, в некоторых районах области пройдет умеренный мокрый снег. Утром в отдельных районах будет туман, порывы ветра могут достигать до10 м/с. Ночью столбик термометра опуститься до -5 градусов, а при прояснении до -11 градусов.

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