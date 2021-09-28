Отключение отопления в Иркутске 29 сентября запланировано в трех округах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение отопления в Иркутске 29 сентября запланировано в трех городских округах. В части зданий теплоснабжение восстановят в тот же день, а где-то отопление включат только 30 числа. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

Отключение отопления в Иркутске 29 сентября начнутся в м-не Приморский уже ночью, в полночь батареи начнут остывать. Подключат теплоснабжение в 20.00 вечером 29 числа.

- Отопление в Приморском отключат для проведения монтажа участка тепловой сети с временной на постоянную схему, работы проводятся в районе дома № 12, - отмечают специалисты.

Кроме этого, в Свердловском районе Иркутска с 9 утра также отключат некоторые дома на улицах Звездинская, Грибоедова, 4-ая Железнодорожная. Там будут ремонтировать теплосеть у дома по ул. Звездинской, 26.

В Октябрьском округе отключат здания на улицах Донская, Цимлянская, бульваре Постышева. В Правобережном районе специалисты только снизят параметры температуры и давления в трубах, однако, если в этих домах закрытая система теплоснабжения это приведет и к отключению горячей воды.

Отключение отопления в Иркутске 29 сентября: адреса

Отключение отопления в Иркутске 29 сентября: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

Отключение отопления в Иркутске 29 сентября: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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