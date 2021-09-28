В части зданий в трех округах проведут отключение электричества 29 сентября в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение электричества 29 сентября в Иркутске в планах у специалистов с 9 утра. Света в части зданий Ленинского, Октябрьского, Правобережного округов не будет от трех до десяти часов. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

- Просим жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ, - говорят специалисты.

Отключение электричества 29 сентября в Иркутске пройдет в домах на улицах Байкальская, Ширямова, Иркутской 30 Дивизии, Топкинская, Баумана, также в 10-ом, 5-ом, 9-ом Советских переулках, м-не Топкинском.

Отключение электричества 29 сентября также в планах в поселке Западный и ряде СНТ – Автомобилист, Иркутский плес, Банковец, Бытовик, Галантерея, Медик, Наука, Сосна, Топограф и другие (см. таблицу).

Отключение электричества 29 сентября в Иркутске: адреса

Отключение электричества 29 сентября в Иркутске: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества 29 сентября в Иркутске: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества 29 сентября в Иркутске: адреса. Фото: ИЭСК

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