В части зданий в трех округах проведут отключение электричества 29 сентября в Иркутске
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Отключение электричества 29 сентября в Иркутске в планах у специалистов с 9 утра. Света в части зданий Ленинского, Октябрьского, Правобережного округов не будет от трех до десяти часов. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.
- Просим жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ, - говорят специалисты.
Отключение электричества 29 сентября в Иркутске пройдет в домах на улицах Байкальская, Ширямова, Иркутской 30 Дивизии, Топкинская, Баумана, также в 10-ом, 5-ом, 9-ом Советских переулках, м-не Топкинском.
Отключение электричества 29 сентября также в планах в поселке Западный и ряде СНТ – Автомобилист, Иркутский плес, Банковец, Бытовик, Галантерея, Медик, Наука, Сосна, Топограф и другие (см. таблицу).
Отключение электричества 29 сентября в Иркутске: адреса
Отключение электричества 29 сентября в Иркутске: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества 29 сентября в Иркутске: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества 29 сентября в Иркутске: адреса. Фото: ИЭСК
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