Пробки в 8 баллов образовались в Иркутске 29 сентября утром

Пробки в Иркутске в 8 баллов образовались в Иркутске 29 сентября утром. Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Иркутске 29 сентября оцениваются Яндексом в 8 баллов. Затруднено движение на подъездных путях ко всем переправам в городе в сторону центра, да и на самих мостах и плотине ГЭС автомобили едут медленно.

- В Иркутске 29 сентября утром пробки 8 баллов, это на 2 балла больше, чем обычно в это время в среду, - приводит статистику Яндекс. - Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 10 часам достигнут 5 баллов.

Особенно тяжело сегодня выбраться из Ленинского района. Заторы и на улице Трактовой с Иркутным мостом и на улице Олега Кошевого с Иннокентьевским. Улица Маяковского этим утром также расцвечена красным. В самом центре города ситуация с движением транспорта затрудненная, но не критическая.

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