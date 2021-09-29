Водителя маршрутки, нарушившего ПДД в Братске, накажут благодаря соцсетям Фото: Архив "КП"

Сотрудники ГИБДД в ходе очередного мониторинга социальных сетей установили водителя маршрутки, грубо нарушившего правила дорожного движения. Его «маневр» едва не привел к вари на автодороге Центрального района города Братска. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области.

- Водитель маршрутного автобуса совершил опасный выезд на перекресток неравнозначных дорог, не уступив преимущество другому участнику дорожного движения, - говорят полицейские.

67-летнему автомобилисту предстоит отметить за свои навыки вождения, составлен административный протокол по статье «Невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом».

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