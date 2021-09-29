18-летняя девушка погибла в ДТП в Заларинском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП в Заларинском районе, в котором погибла пассажирка машины "Тойота Карина". Об этом сообщают в официальном аккаунте ГИБДД ГУ МВД по Иркутской области.

- В результате происшествия 18-летняя девушка пассажир автомобиля скончалась на месте до приезда бригады медиков, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным полицейских, около 6 часов утра в районе возле села Илганское 29-летний водитель автомобиля "Тойота Карина"съехал с проезжей части, из-за чего произошло опрокидывание машины. Также сотрудники ГИББД установили, что в момент аварии мужчина был пьян, не имел при себе водительских прав и никогда не получал их. На месте ДТП проводится проверка, с целью выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полиция разыскивает двух иркутян, укравших телефон у школьницы. Злоумышленников сняла камера видеонаблюдения. (подробности)

Полицейские из Иркутской области задержали двух браконьеров, застреливших косулю. Ущерб лесничеству составил 120 тысяч рублей. (подробности)