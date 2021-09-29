Больше 109 тысяч зараженных COVID-19 выявили в Иркутской области с начала пандемии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Общее число зараженных коронавирусом в Иркутской области с начала пандемии перевалило за отметку 109 тысяч человек. Об этом 29 сентября сообщает оперативный штаб региона.

- Подтвержденных случаев инфицирования 109 059 (+377), в том числе госпитализировано 2259 (+57), выздоровело 98 414 (+392), умерло 4923 (+12), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 441 (+1), - приводит данные оперштаб.

Напомним, ранее в Иркутской области объявили об увеличении коечного фонда для ковидных больных. С 29 сентября развернуты новые места для зараженных коронавирусом в Шелеховской районной больнице. С 18 октября дополнительные койки появятся в Иркутской областной клинической больнице. Также готовы к перепрофилированию учреждения Братска, Ангарска и все центральные районные больницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самые маленькие квартиры Иркутска. Как выглядят и почему цена за квадрат больше 100 000. "Комсомолка" составила топ-5 студий с минимальной площадью в городе. (подробности)

Прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Иркутске составили синоптики. Прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Иркутске сообщили в Гидрометцентре России. (подробности)