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Происшествия29 сентября 2021 10:15

18-летний шелеховчанин больше 10 раз ударил ножом мужчину во время драки возле торгового центра

Подозреваемого спугнули очевидцы
Анастасия КУРЕНОВААнастасия КУРЕНОВА
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18-летний шелеховчанин больше 10 раз ударил ножом мужчину во время драки возле торгового центра

18-летний шелеховчанин больше 10 раз ударил ножом мужчину во время драки возле торгового центра

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Шелехове полицией и Росгвардией задержан 18-летний парень, которого подозревают в покушении на убийство. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, между ним и 30-летним мужчиной произошла ссора, которая переросла в драку. Уже лежащему на асфальте обидчику молодой человек нанес не меньше 10 ударов ножом. Гибели пострадавшего удалось избежать благодаря очевидцам. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области и регионального Главка МВД.

- Смертельный исход драки удалось предотвратить водителю и пассажиру автомобиля, которые, проезжая в два часа ночи в районе одного из торговых центров, спугнули злоумышленника. Они же доставили тридцатилетнего пострадавшего в приемный покой, - рассказали в ведомствах.

За несколько недель сотрудники уголовного розыска выяснили личность подозреваемого и поместили в СИЗО в Иркутске.

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18-летний шелеховчанин больше 10 раз ударил ножом мужчину во время драки возле торгового центра