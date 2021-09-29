Сотрудникам МЧС удалось спасти трех человек на пожаре благодаря бдительной иркутянке Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

О пожаре в двухэтажном доме на улице Баумана в Иркутске сообщила женщина, проживающая на первом этаже. Когда на место приехали пожарные, в одном из подъездов уже горела лестница, поэтому жильцы верхнего этажа не могли выбраться самостоятельно. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

- Женщина выбралась через окно, громким криком разбудила всех соседей и позвонила в пожарную охрану, - рассказали в ведомстве.

13 человек сами эвакуировались из соседнего подъезда, однако другим пришлось ждать спасателей. При помощи пожарной лестницы с первого этажа было спасено два человека. Одного из них, пожилого мужчину, пришлось вытаскивать через окно на руках. Жильцов второго этажа также спасать через окно.

В общей сложности, в подъезде сгорело 20 квадратных метров. В ходе проверки сотрудники МЧС обнаружили в тамбуре второго этажа два места возникновения пожара. Электросеть была исправной, поэтому предположительно это был поджог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава одного из поселков Иркутской области помог осужденному избежать наказание. Подозреваемый подписал ложные табели о выполненной работе. (подробности)

Штраф в 100 тысяч рублей за кражу заменили на 240 часов обязательных работ жителю Усть-Кута. Мужчина не мог погасить задолженность. (подробности)