МЧС Иркутской области предупреждает жителей региона о гололеде

МЧС Иркутской области предупредил жителей региона о гололеде Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Синоптики предупреждают жителей Иркутска и Приангарья о гололедице на дорогах. В особенности, обратить внимание на неблагоприятную погоду просят водителей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области со ссылкой на областной гидрометцентр.

- Помните, из-за выпадения снега и гололедицы на дорогах возрастает вероятность возникновения происшествий, обусловленных затруднениями движения автотранспорта, - отметили в ведомстве.

Также жителей региона настоятельно просят отказаться от использования личного транспорта и дальних поездок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коммунальные службы Иркутска переведены на усиленный режим работы. Ежедневно больше 300 человек выходят на очистку улиц, автобусных остановок и подземных переходов. (подробности)

В школах Иркутска не хватает 24 тысячи мест. Из-за дефицита школы города не смогут в ближайшее время перейти на работу в одну смену. (подробности)