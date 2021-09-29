МЧС Иркутской области предупреждает жителей региона о гололеде

МЧС Иркутской области предупредил жителей региона о гололеде
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Синоптики предупреждают жителей Иркутска и Приангарья о гололедице на дорогах. В особенности, обратить внимание на неблагоприятную погоду просят водителей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области со ссылкой на областной гидрометцентр.
- Помните, из-за выпадения снега и гололедицы на дорогах возрастает вероятность возникновения происшествий, обусловленных затруднениями движения автотранспорта, - отметили в ведомстве.
Также жителей региона настоятельно просят отказаться от использования личного транспорта и дальних поездок.
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