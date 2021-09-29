Годовалый мальчик утонул в ведре с водой в Бурятии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Бурятии трагедией закончился очередной недосмотр родителей за маленьким ребенком. 26 сентября мать годовалого мальчика оставила сына у бабушки и уехала на заработки. В какой-то момент женщина оставила внука одного в комнате, загородила выход креслом и вышла в огород. Через несколько минут она вернулась домой и нашла малыша на кухне. Его голова и верхняя часть тела были в ведре с водой, которое стояло на полу. Оказалось, что оставшись без присмотра, мальчик пробрался сквозь оставленный бабушкой заслон на кухню, где подошел к ведру и перевалился через его край.

- Ребенок не смог выбраться из воды и погиб от асфиксии, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Женщина достала внука, и попыталась оказать помощь, затем вызвала скорую. Однако спасти ребенка не удалось.

Сейчас следователи выясняют все подробности трагедии и призывают родителей маленьких детей, никогда не оставлять их без присмотра.

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