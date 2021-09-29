Сверхдоходы от продажи нефти и газа России пойдут в Фонд национального благосостояния Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сверхдоходы от продажи нефти и газа России пойдут в Фонд национального благосостояния и будут реализованы согласно правилам Фонда. Об этом в пресс-службе Минфина России рассказали ИА NEWS.ru.

- Бюджет России застрахован от изменения стоимости энергоресурсов как в сторону снижения, так и в сторону роста бюджетным правилом для обеспечения его стабильности и сбалансированности, - рассказали информационному агентству в министерстве.

На открывшихся торгах фьючерсные цены на газ не превышают $1000 за тысячу кубометров. Накануне за один день цена выросла более чем на 10%, достигнув рекордных $1040.

28 сентября на открытии торгов в Европе впервые в истории она преодолела отметку в $1000 за тысячу кубометров. В моменте стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигала $1040. Рост составил 11%. К концу дня она снизилась.

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