Диетолог рассказал из чего состоит идеальный завтрак Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала ИА NEWS.ru почему нельзя пропускать утренний прием пищи и из чего состоит идеальный завтрак.

- Завтрак должен быть достаточно полноценным, должен содержать белки и жиры, а также сложные углеводы в своём составе. Если мы говорим про углеводы — то это может быть традиционная каша для России, или это могут быть мюсли с хорошим составом, куда входят хлопья, сухофрукты и орехи без добавленного сахара, — рассказала Круглова.

Также завтрак просто необходим, чтобы зарядиться энергией нам весь день.

Не стоит забывать о твороге, сметане, мясе птицы или рыбы как источнике белка. Можно добавить орехов, масло в кашу или же на бутерброд.

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