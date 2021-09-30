1,1 миллионов туристов посетили Иркутскую область с начала 2021 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутскую область с начала 2021 года посетили 1,1 миллионов туристов. Этот показатель приближен к допандемийному уровню. В 2019 году на конец сентября в регионе побывало 1 278 000 туристов, в том числе 326,8 тысячи гостей из-за границы. В 2020-м, в разгар пандемии, с начала года по сентябрь регион посетили 663,7 тысячи человек. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья со ссылкой на руководителя регионального агентства по туризму Екатерина Сливина.

- В 2021 году особое внимание уделили разработке южного байкальского направления: разработаны новые маршруты, запущены аудиогиды. Так, в Иркутском областном краеведческом музее разработан новый маршрут «Байкальское Переделкино». Это увлекательное путешествие в посёлок Порт Байкал, где посетители увидят дома-дачи самых известных писателей, художников, издателей Иркутской области ХХ века: Валентина Распутина, Анатолия Аносова, Сергея Иоффе, Глеба Пакулова и других, - рассказали в правительстве.

Вместе с этим, участники смогут полюбоваться видами Байкала и поселка на обзорных и смотровых площадках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

50 медицинских работников получили новые квартиры в Иркутской области. Также в качестве поддержки выдаются земельные участки и ипотеки под низкий процент. (подробности)

Лучший музей МЧС России можно посетить онлайн в Иркутске. В музее проходит 7 выставок. (подробности)

Расписание пригородного поезда Слюдянка-Иркутск изменится с 1 октября. Ранее по воскресеньям поезд следовал особым расписанием. (подробности)