Погода в Иркутске: 1 октября в городе солнечно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Иркутске 1 октября порадует сибиряков солнечным днем. В этот день облачность над городом будет незначительная. Добавьте сюда отсутствие дождя и мокрого снега – погода в пятницу будет отличной. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- В региональном центре дует юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с, - отмечают синоптики. – Днем воздух прогреется до +11…+13 градусов.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, в норме – 718 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 1 октября предполагает небольшие дожди в западных районах, умеренные дожди, возможно, с мокрым снегом а Нижнеудинском районе. В остальном – переменная облачность, ветер 5-10 м/с с порывами до 12 м/с. Столбики уличных термометров днем покажут +10…+15. Если небо затянут облака, выше +5 ждать не приходится.

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