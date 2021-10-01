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Общество1 октября 2021 5:25

ФСБ совместно с МВД и спасателями провели антитеррористические учения в Иркутске

По легенде террористы напали на железнодорожный вокзал
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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ФСБ совместно с МВД и спасателями провели антитеррористические учения в Иркутске. Фото: УФСБ Иркутской области

ФСБ совместно с МВД и спасателями провели антитеррористические учения в Иркутске. Фото: УФСБ Иркутской области

Плановые учения силовых и специальных служб прошли в Иркутске. Их цель была – нейтрализовать последствия террористического акта на объекте министерства обороны. Итак, по сценарию, группа условных террористов напала на железнодорожный состав с военным грузом, захватила почтово-багажный вагон с оружием внутри и нескольких заложников военных. В это же время, по легенде, поступила угроза совершения теракта на железнодорожном вокзале Иркутска.

- Сотрудники подразделений и специальных служб блокировали «террористов», обеспечили безопасность населения и минимизировали последствия, - рассказали об итогах учений в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области. – Также были найдены «пособники террористов», скрывающиеся в лесу.

В учениях, помимо ФСБ, МВД и МЧС, также участвовали сотрудники Росгвардии, ВС ЛУ МВД на транспорте, ГУФСИН, ЦССИ ФСО.