ФСБ совместно с МВД и спасателями провели антитеррористические учения в Иркутске. Фото: УФСБ Иркутской области

Плановые учения силовых и специальных служб прошли в Иркутске. Их цель была – нейтрализовать последствия террористического акта на объекте министерства обороны. Итак, по сценарию, группа условных террористов напала на железнодорожный состав с военным грузом, захватила почтово-багажный вагон с оружием внутри и нескольких заложников военных. В это же время, по легенде, поступила угроза совершения теракта на железнодорожном вокзале Иркутска.

- Сотрудники подразделений и специальных служб блокировали «террористов», обеспечили безопасность населения и минимизировали последствия, - рассказали об итогах учений в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области. – Также были найдены «пособники террористов», скрывающиеся в лесу.

В учениях, помимо ФСБ, МВД и МЧС, также участвовали сотрудники Росгвардии, ВС ЛУ МВД на транспорте, ГУФСИН, ЦССИ ФСО.