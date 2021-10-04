Сирены «Внимание всем» прозвучат утром 6 октября в Иркутске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Внимание, горожане! 6 октября с 10.40 до 10.43 часов в Иркутске прозвучат электрические сирены с передачей сигнала «Внимание всем». Как рассказали в пресс-службе администрации города, в этот день пройдут учения по гражданской обороне, так что жителей и гостей областного центра просят соблюдать спокойствие и ничего не предпринимать.

- Основные практические действия развернутся в районе железнодорожного моста через реку Иркут в черте Иркутска. Все силы и средства территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций областного центра будут сосредоточены на участке железной дороги, - рассказали в пресс-службе администрации.

Основные события произойдут на участке железной дороги. Там, по легенде, на месте аварии грузового поезда, произошедшей в результате военных действий, развернутся аварийно-спасательные работы.

Также в районе моста через Иркут развернут посты радиационного и химического наблюдения на предприятиях, пункты выдачи средств индивидуальной защиты, санитарные пункты.

Защитные сооружения организаций и аварийно-спасательные формирования будут приведены в боевую готовность.

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