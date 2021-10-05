В Иркутске потеплеет до +12 градусов 5 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В столице Приангарья сегодня ожидается замечательная погода. Прогнозом на 5 октября поделились сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- В областном центре во вторник переменная облачность, - говорят метеорологи. – Осадков не будет.

Синоптики обещают, что сегодня воздух в Иркутске прогреется до +10…+12 градусов, а ветер не превысит значений в 4-9 м/с. Кстати, дует он с юго-востока. Атмосферное давление в городе составляет 728 миллиметров ртутного столба, что для данного времени года в Приангарье является нормой.

Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области также будет теплой, но не везде: местами пройдут небольшие дожди с мокрым снегом. Ветер прогнозируют специалисты до 5-10 м/с, столбики уличных термометров днем покажут +8…+13. Однако, если небо затянут облака, выше +3 температурные показатели не поднимутся, а то и вовсе опустятся до -2 градусов.

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