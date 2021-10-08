Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 октября 2021 5:27

Навигация на реках Иркутской области закроется 10 октября

Нарушителей ждет штраф до 10 тысяч рублей
Анастасия КУРЕНОВААнастасия КУРЕНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Навигация на реках Иркутской области закроется 10 октября

Навигация на реках Иркутской области закроется 10 октября

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Навигация на реках Иркутской области закроется 10 октября. Вновь начнется сезон традиционно 1 мая. Исключением стала только Ангара, где движение судов возможно до 1 декабря. Вскоре большая часть речных стоянок завершат работу до следующей весны. На озере Байкал сезон продолжается до 25 декабря; Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Государственные инспекторы осуществляют патрулирования прибрежных зон, с 10 октября будут контролировать выход маломерных судов с лодочных станций. Призываем судоводителей воздержаться от пользования плавсредствами в период закрытия навигации. Нарушители будут привлечены к ответственности. Административный штраф за это правонарушение - до десяти тысяч рублей», - подчеркнул Александр Козлов, начальник Центра ГИМС регионального МЧС.

Также в ведомстве просят владельцев маломерных судов не забывать готовить его к «зимовке». Все неисправности и поломки необходимо устранить до наступления следующего сезона. А при наступлении холодов катер лучше всего хранить в помещении или, как минимум, под навесом. Легкие лодки переворачивают вверх дном.

Оставлять судна с заправленным баком на берегу запрещается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Начальника отдела полиции в Иркутске подозревают в получении взятки. По предварительным данным, он получил 200 тысяч рублей за переквалификацию уголовного дела на менее тяжкое. (подробности)

Порадует ли погода в Иркутске теплом в выходные 9 и 10 октября, рассказали синоптики. Смотрим прогноз на субботу и воскресенье. (подробности)