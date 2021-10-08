Навигация на реках Иркутской области закроется 10 октября Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Навигация на реках Иркутской области закроется 10 октября. Вновь начнется сезон традиционно 1 мая. Исключением стала только Ангара, где движение судов возможно до 1 декабря. Вскоре большая часть речных стоянок завершат работу до следующей весны. На озере Байкал сезон продолжается до 25 декабря; Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Государственные инспекторы осуществляют патрулирования прибрежных зон, с 10 октября будут контролировать выход маломерных судов с лодочных станций. Призываем судоводителей воздержаться от пользования плавсредствами в период закрытия навигации. Нарушители будут привлечены к ответственности. Административный штраф за это правонарушение - до десяти тысяч рублей», - подчеркнул Александр Козлов, начальник Центра ГИМС регионального МЧС.

Также в ведомстве просят владельцев маломерных судов не забывать готовить его к «зимовке». Все неисправности и поломки необходимо устранить до наступления следующего сезона. А при наступлении холодов катер лучше всего хранить в помещении или, как минимум, под навесом. Легкие лодки переворачивают вверх дном.

Оставлять судна с заправленным баком на берегу запрещается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Начальника отдела полиции в Иркутске подозревают в получении взятки. По предварительным данным, он получил 200 тысяч рублей за переквалификацию уголовного дела на менее тяжкое. (подробности)

Порадует ли погода в Иркутске теплом в выходные 9 и 10 октября, рассказали синоптики. Смотрим прогноз на субботу и воскресенье. (подробности)