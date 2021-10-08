Житель Шелехова «подарил» телефонным мошенникам 800 тысяч рублей Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

50-летнего мужчину из Шелехова телефонные мошенники обманули на 800 тысяч рублей. Один из аферистов представился полицейским и заявил, что на потерпевшего оформлен кредит в размере 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- Чтобы погасить фальшивый кредит, жертве предложили оформить новый, после чего, не давая времени на раздумья, начали присылать сообщениями от банка, - рассказали в ведомстве.

Мужчина не обратил внимание, что сообщения о задолженностях приходят с незнакомого номера и идя на поводу у мошенников, сразу оформил онлайн-заявку на кредит. Деньги перевел на банковскую карту. Получив сообщение с официального номера банка о списании, он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

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