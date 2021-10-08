Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 октября 2021 11:00

Житель Шелехова «подарил» телефонным мошенникам 800 тысяч рублей

Аферист представился полицейским
Виктория КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Житель Шелехова «подарил» телефонным мошенникам 800 тысяч рублей

Житель Шелехова «подарил» телефонным мошенникам 800 тысяч рублей

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

50-летнего мужчину из Шелехова телефонные мошенники обманули на 800 тысяч рублей. Один из аферистов представился полицейским и заявил, что на потерпевшего оформлен кредит в размере 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- Чтобы погасить фальшивый кредит, жертве предложили оформить новый, после чего, не давая времени на раздумья, начали присылать сообщениями от банка, - рассказали в ведомстве.

Мужчина не обратил внимание, что сообщения о задолженностях приходят с незнакомого номера и идя на поводу у мошенников, сразу оформил онлайн-заявку на кредит. Деньги перевел на банковскую карту. Получив сообщение с официального номера банка о списании, он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тело 15-летнего подростка, погибшего из-за отравления газом, нашли возле магазина в Братске. Возбуждено уголовное дело. (подробности)

В больнице умер 16-летний подросток, который перевернулся на «Рено Дастер» в Осинском районе. Двое пассажиров иномарки не пострадали. (подробности)