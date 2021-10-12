Житель Братска выплатит 100 000 рублей за нападение его собаки на девочку

Житель Братска выплатит компенсацию в 100 000 рублей за нападение его собаки на девочку Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Владелец собаки выплатит компенсацию за нападение его питомца на несовершеннолетнюю. Мужчина заплатит 100 тысяч рублей. Такое решение накануне было принято в Братском городском суде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Нападение собаки на девочку произошло в июне этого года. Четвероногий разгуливал по дачному кооперативу не то, чтобы без намордника, но даже без присмотра. Какие именно травмы получил ребенок, не сообщается. Представлял интересы юной братчанки в суде прокурор, именно он обратился с иском к владельцу пса.

- Братский городской суд требования прокурора удовлетворил и взыскал с владельца собаки в пользу несовершеннолетней компенсацию морального вреда в размере ста тысяч рублей, - отмечают в суде.

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