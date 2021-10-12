Больше 70 домов попадает под отключение отопления в Иркутске 13 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение отопления в Иркутске 13 октября пройдет больше, чем в 70 домах города в двух округах. Теплоснабжение пропадет на срок от 7 до 12 часов из-за ремонтных работ. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

Так, в Октябрьском районе производится ремонт тепловой сети по улице Трилиссера, а в Правобережном - ремонт тепловой сети по улице Советская, Рабочего Штаба.

- Также в Правобережном районе устраним дефект и заменим арматуру на улице Киевская, врежем временный трубопровод для ремонта сети на улице Баррикад, - говорят специалисты.

В Свердловском районе в планах устранение дефектов и повреждений, а также промывка теплового оборудования на одном из тепловых пунктов. Отключение отопления в Иркутске 13 октября пройдет в домах по улицам Сергеева, Маршала Конева, Мамина-Сибиряка, Джамбула, Тургенева, Маяковского, Фурманова, Богдана Хмельницкого, Киевская, Грязнова, Рабочего Штаба, Трилиссера и других (см.таблицу).

Отключение отопления в Иркутске 13 октября: адреса

Отключение отопления в Иркутске 13 октября: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска Фото: Предоставлено "КП"

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