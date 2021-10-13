30 часов обязательных работ назначили жителю Тайшета за неуплату штрафа 30 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителю Тайшета назначили 30 часов обязательных работ за неуплату административного штрафа в 30 тысяч рублей. Ранее мужчину привлекли к ответственности за передачу руля человеку без водительских прав, однако вовремя сибиряк долг не погасил. Судебный пристав-исполнитель предупредил его о возможных последствиях,но это не убедило должника внести назначенную сумму. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

- В связи с этим, судебным приставом составлен административный протокол о правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания), и направлен на рассмотрение судье. Мировым судьей вынесено постановление о признании гражданина виновным и назначено наказание в виде 30 часов обязательных работ с отбыванием наказания в местах, определяемых органами местного самоуправления, - рассказали в ведомстве.

Только после вынесения постановления сибиряк полностью выплатил штраф. Однако это не помогло ему избежать наказания в виде обязательных работ.

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