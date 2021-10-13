Губернатор Иркутской области предложил установить другие тарифы для майнеров Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области энергопотребление среди населения за 2021 год выросло на 159%. Глава региона подозревает, что это связанно с деятельностью подпольных майнеров криптовалюты. Об этом сообщается в официальном аккаунте главы Приангарья.

- Криптовалютчики пользуются тем, что у нас в регионе низкие тарифы на электроэнергию. Они делают на этом деньги, - пояснил глава региона. - Их деятельность — гигантская нагрузка на сети, из-за этого могут возникнуть аварии.

Для того чтобы решить эту проблему губернатор области поднял вопрос об установлении регуляторных особенностей майнинга, в том числе и в сфере энергопотребления. Также им было предложено закрепить «майнинг» на законодательном уровне, как вид предпринимательской деятельности. В таком случае майнеры не смогут пользоваться энергией по тарифам для населения.

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