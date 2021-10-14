Названо обязательное условие тестирования школьников на COVID-19 Фото: Иван ВИСЛОВ

В 10 школах Москвы стартовал проект по бесплатному тестированию учащихся на коронавирус. Одно из обязательных условий тестирования на COVID-19 корреспонденту NEWS.ru озвучила накануне глава комитета Госдумы России по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

По ее словам родители не только должны знать о проведении теста, но и присутствовать при нем. Иначе это недопустимо.

- Согласовано ли с родительским сообществом в тех школах, где руководство разрешило проводить пилотный проект? Если нет, то, с моей точки зрения, это недопустимо, - поделилась Нина Останина с NEWS.ru.

Возможность сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус у учеников появилась накануне пока только в школах столицы. Власти пробуют механизмы по предотвращению распространения COVID-19 в учебных заведениях. Отмечается, что за последний месяц в Москве госпитализация потребовалась 280 школьникам, заразившимся новой коронавирусной инфекцией.

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